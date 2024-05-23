Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» запустит производство мониторов для аппаратов МРТ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резидент ОЭЗ „Дубна“, компания „ВестМедГрупп“, продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения», — отметила Зиновьева.

По ее словам, новые мониторы будут применять в хирургических, терапевтических и педиатрических отделениях. Разработка компании позволит оценивать состояние пациентов перед операцией, а также наблюдать за жизненно важными параметрами во время анестезии.

Оборудование сможет успешно работать в условиях электромагнитной среды. Один из главных плюсов таких аппаратов заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля. Это гарантирует точные и качественные измерения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж. Глава региона подчеркнул, что для производителей любой продукции выход на международный рынок — всегда значимый и стратегический шаг.

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