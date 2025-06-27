Производство молочной продукции расширят в Солнечногорске

В Солнечногорске компания «Новавкус» намерена увеличить объемы производства, запуская линию по производству белка. Первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик провел встречу с руководством предприятия, чтобы обсудить возможные меры поддержки для развития бизнеса.

«Новавкус» занимается производством молочной продукции как животного, так и растительного происхождения. В ассортимент входят около 20 наименований: высокобелковые йогурты, айран, сыры, овсяные напитки, десерты и продукты на основе кокосового молока. Продукция компании поставляется в федеральные и региональные торговые сети Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Сибири. Среди крупных клиентов — сеть супермаркетов «ВкусВилл».

Компания ищет пути для получения субсидий на проект по ультрафильтрации — уникальному методу производства белка. Из-за своей структуры и процесса синтеза белок считается сложным в производстве продуктом.

«Сейчас мы закупаем белок в сухом эквиваленте. Сам по себе продукт очень сложный и уникальный. Мы научились производить его сами и хотели бы это масштабировать. По итогам диалога с администрацией округа нам предоставили несколько инструментов, которые помогут нам эту идею реализовать», — рассказал учредитель ООО «Новавкус» Сергей Лойко.

На встрече также обсуждались варианты выкупа арендованного земельного участка под производство и возможность его газификации.

«Предприятие выпускает продукцию высочайшего качества, которая завоевывает сердца все большего числа покупателей. Поэтому первая задача, которая стоит перед компанией, — это расширение. Будем взаимодействовать в вопросах подбора и выкупа земельных участков, газификации, предоставления мер поддержки. В 2020-м году „Новавкус“ уже получал субсидию от Московской области на покупку оборудования и успешно приобрёл производственную линию», — отметил Кирилл Типографщик.

На данный момент на предприятии трудятся около 40 человек, а планируемое расширение создаст дополнительные рабочие места.

Для получения информации о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и России, а также помощи в сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно обратиться в МКУ «Мой бизнес» по адресу: Солнечногорск, улица Тельнова, 3/2.