Производство моющих и чистящих средств запустили в Рузе

Компания «АМ.РУ» запустила в Рузе производство новых моющих и чистящих средств, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ассортимент включает гели для стирки, кондиционеры для белья, жидкое мыло, средства для мытья полов и посуды.

Инвестиции в проект составили 10 миллионов рублей, а его реализация позволила создать десять рабочих мест. Сейчас предприятие производит две тонны продукции в сутки. При условии полной обеспеченности оборудованием, сырьем и спросом планируется увеличить производительность линии до 10-12 тонн в сутки.

На данный момент на предприятии выпускают 56 видов товаров, используя воду, очищенную по технологии обратного осмоса, которая удаляет до 98% солей и бактерий.