Производство мяса в Подмосковье достигло 102 тысяч тонн за 4 месяца

За четыре месяца 2025 года подмосковные сельхозпредприятия произвели 102,2 тысячи тонн мяса скота и птицы — это на 7,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Так, объемы производства свинины составили 20,7 тысячи тонн, что на 1,3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Выпуск мяса птицы достиг 73,9 тысячи тонн — это плюс 6,6 тысячи тонн к прошлогоднему уровню.

Крупнейшими производителями куриного мяса в регионе остаются «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска, а также две фабрики, входящие в группу компаний «Черкизово» — «Петелинская птицефабрика» в Одинцове и «Моссельпром» в Раменском. Лидером по производству свинины стало предприятие «Тропарево» из Можайска.

В ведомстве напомнили, что для производителей мяса предусмотрены меры господдержки. Например, с июня стартует прием заявок на получение субсидий для развития мясного животноводства. Узнать подробную информацию о сроках подачи, требованиях и других параметрах можно на интерактивном портале «Календарь мер поддержек».