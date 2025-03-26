Производство металлоконструкций запустят в Солнечногорске в 2027 году

В Подмосковье продолжаются работы по импортозамещению. Производственно-складской комплекс по выпуску отечественных металлоконструкций построят в Солнечногорске.

Компания «Альфа» планирует инвестировать в проект 100 миллионов рублей.

«На предприятии будет создано 60 рабочих мест. После выхода на полную мощность планируется производить порядка 870 единиц продукции в год, включая металлические каркасы, их компоненты и строительные конструкции», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Земельный участок площадью три гектара, на котором возведут предприятие, компании предоставили в аренду на льготных условиях. По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, там построят производственно-складские и административно-бытовые помещения.

Предприятие начнет работать в 2027 году.