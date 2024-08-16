Производство медоборудования запустят в ОЭЗ «Дубна»

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Компания «Медмос-МТ» запустит производство оборудования в ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составят 30 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 15 рабочих мест.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на территории ОЭЗ компания займется разработкой и производством медицинского оборудования для целенаправленного регулирования температуры тела человека.

На предприятии будут разрабатывать и производить терморегулирующее устройство «Гипотерм». Такое оборудование применяется в различных областях медицины, а его конфигурация позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам.

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