Производство медоборудования запустят в ОЭЗ «Дубна»

Компания «Медмос-МТ» запустит производство оборудования в ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составят 30 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 15 рабочих мест.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на территории ОЭЗ компания займется разработкой и производством медицинского оборудования для целенаправленного регулирования температуры тела человека.

На предприятии будут разрабатывать и производить терморегулирующее устройство «Гипотерм». Такое оборудование применяется в различных областях медицины, а его конфигурация позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».