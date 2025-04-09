Производство медицинских сублимационных сушек наладят в Истре

Производственное предприятие в Истре планирует вложить около 70 миллионов рублей в развитие. Это позволит создать дополнительно 200 рабочих мест и расширить линейку импортозамещающей продукции.

Компания работает на территории округа более 10 лет. Ранее предприятие специализировалось на техническом обслуживании самолетов и производстве комплектующих для них. С введением санкций организация поменяла направление своей деятельности.

«БИДЖЕТ» входит в реестр «100% Подмосковье», созданный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На производстве работает более 70 человек, большинство из них — жители округа.

На предприятии работает конструкторское бюро, его разработки находят применение в самых разных сферах. Еще компания производит комплектующие для планеров, а также газовые грили, бытовые печи и оборудование для бань.

Одна из последних разработок компании — сублимационная сушка. Она прошла сертификацию и ее можно использовать не только в пищевой отрасли, но и в медицине. Например, сублимированную кровь, высушенную на этом оборудовании, можно применять для переливаний без хранения в холодильнике.