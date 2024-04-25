Производство мебели запустят во Фрязине по льготной программе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:59 Производство мебели запустят во Фрязине по льготной программе Unsplash

Читать 360 в

Индивидуальный предприниматель, который планирует запустить производство мебели, получил во Фрязине земельный участок по программе «Земля за 1 рубль». По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, заявленный объем инвестиций составляет 700 тысяч рублей.

«Получить землю за один рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до двух миллиардов рублей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Согласно условиям программы, представители бизнеса могут получить помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции, в льготную аренду. Ознакомиться с вариантами можно на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».