Производство мебели в Солнечногорске получит субсидию на возмещение затрат

Предприятия Солнечногорска смогут получить региональную поддержку. Так, компания «Лебер», расположенная на территории округа, подала заявку в правительство Московской области на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования.

Руководство компании «Лебер» обсудило с заместителем главы городского округа Солнечногорск Кириллом Типографщиком действующие меры поддержки бизнеса в Подмосковье.

«Лебер» — это крупный производитель мебели в стиле лофт с собственным производственным циклом. Компания предлагает готовую мебель на металлокаркасах и изготавливает продукцию по индивидуальным заказам. В сентябре 2024 года предприятие вышло на полную мощность, вложив более 40 миллионов рублей в реализацию проекта.

«С генеральным директором обсудили те меры поддержки, которое может получить предприятие. Совсем недавно оно подало заявку на компенсацию затрат на покупку оборудования. Сейчас заявка находится на рассмотрении в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На встрече также обсуждались планы по увеличению производственных мощностей, а также вопросы подбора и профессиональной подготовки квалифицированных специалистов.

Все меры поддержки предпринимателей в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».