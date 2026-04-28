Производство масел в Коломне привлекает туристов мастер-классами

В городском округе Коломна, в поселке Радужный, малое производство натуральных масел «СЧК 77 Капля Живы» активно интегрируется в туристическую инфраструктуру. За год работы предприниматель Петр Шушкевич разработал модель, объединяющую ремесленное производство, прямые продажи и образовательные мастер-классы.

Производственная модель основана на выпуске малых партий и минимальных складских запасах. Масла отжимаются ежедневно на гидравлическом оборудовании с давлением до 75 тонн, при этом каждая партия составляет в среднем 1,5–3 литра. Такой подход снижает оборотный капитал и минимизирует риски нереализованных остатков.

Около 60% продаж приходится на ярмарки выходного дня и городские мероприятия. Остальные заказы поступают через сайт и социальные сети. Продажи строятся преимущественно на повторном спросе и рекомендациях клиентов, что позволяет удерживать низкие маркетинговые издержки.

В 2026 году мастерская начала проводить туристические мастер-классы по отжиму масел. Они рассчитаны на небольшие группы и длятся около часа. Запуск стал элементом диверсификации доходов и повышает средний чек за счет продаж на месте.

В планах бизнеса — установка дополнительных прессов и постепенное увеличение объемов производства. Расширение будет происходить по мере роста спроса, чтобы сохранить загрузку оборудования и избежать избыточных капитальных затрат. Стратегия предполагает постепенное масштабирование семейного бренда и превращение мастерской в устойчивую туристическую точку притяжения.