Производство лекарств для животных нарастят в Сергиевом Посаде

Компания «АВЗ С-П» из Сергиева Посада нарастит выпуск ветеринарных лекарств, в том числе конкурентоспособные и высокотехнологичные продукты. Для этого предприятие обратилось за льготным займом в Фонд развития промышленности. Модернизацию проведут в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания инвестирует 170 миллионов рублей в покупку и установку нового оборудования. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, 128 миллионов рублей предоставит ФРП.

С выходом на полную мощность предприятие начнет ежегодно выпускать свыше трех миллионов единиц продукции. Это БАДы, жидкие и мягкие формы лекарств, косметика и репелленты.

Компанию основали в 2010 году. Сейчас в ней трудятся более 800 человек. Там производят более 430 товаров для животных, птиц, рыб и рептилий. Продукцию экспортируют в 26 стран.

Узнать больше о поддержке фонда можно по ссылке.