Производство косметики запустят в Дубне в 2026 году

Фото: Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Компания «Эстилаб Про» запустит производство косметических средств на территории особой экономической зоны «Дубна». Там создадут около 100 рабочих мест.

Кака рассказали в подмосковном Мининвесте, предприятие планируют запустить в 2026. Площадь комплекса составит семь тысяч квадратных метров.

«Новый резидент ОЭЗ „Дубна“ — компания „Эстилаб Про“ — построит на территории особой экономической зоны лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметических средств. Инвестиции в проект составят 850 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства, глава Минивеста Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут разрабатывать и выпускать косметические средства, в том числе для ухода за кожей лица и тела. В будущем инвестор расширит ассортимент и будет изготавливать продукцию для волос.

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