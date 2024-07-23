Производство кормов для кошек и собак запустят в Раменском до 2026 года
Пищевой комбинат «Рускон» построит новый производственный комплекс в Раменском. Здесь будут выпускать корма для домашних животных.
Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области. Разрешение на возведение здания выдали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Инвестор вложит в создание новой производственной площадки около 400 миллионов рублей. В Раменском планируется запустить завод кормов для кошек, собак и других домашних питомцев. Уже в 2026 году объем выпуска готовой продукции составит 12 тысяч тонн сухого корма в год, а в 2027 году предприятие рассчитывает увеличить производство вдвое.
Комбинат по производству пищевых продуктов «Рускон» специализируется на выпуске консервов и продуктов быстрого приготовления. Строительство нового цеха позволит запустить новую линию и расширить ассортимент.
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