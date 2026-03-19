Производство кормов для домашних животных запустят в Раменском в апреле

В Раменском округе на финишную прямую выходит строительство современного производства, которое будет обеспечивать питанием домашних питомцев. Новый завод по выпуску кормов для кошек и собак возводят в деревне Никулино.

После выхода на полную проектную мощность предприятие сможет производить до 24 тысяч тонн продукции ежегодно. Инвестором выступает КППП «Рускон», хорошо известное на рынке как производитель консервов и готовых блюд длительного хранения, а теперь активно осваивающее и направление питания для животных.

На строительной площадке работы близятся к логическому завершению. Здание, раскинувшееся на площади около 4,6 тысячи квадратных метров, готово на 90%. Сейчас специалисты сосредоточились на монтаже инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования. Общий объем вложений в проект оценивают в 400 миллионов рублей.

Внутри будущего предприятия предусмотрят все необходимое для полного цикла производства: там расположат зоны приема и складирования сырья, участки, где будут комплектовать и упаковывать готовые корма, а также вместительный склад.

Запуск завода особенно актуален в условиях импортозамещения. Процесс строительства держат на контроле в Главгосстройнадзоре Московской области. Специалисты ведомства недавно посетили объект с профилактическим визитом: осмотрели территорию, проконсультировали застройщика и дали рекомендации.

История проекта началась в июле 2024 года, а уже в апреле этого года завод планируют ввести в эксплуатацию.

Помощь в реализации инвестору оказывает Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья.