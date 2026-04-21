Производство кормов для домашних животных запустили в деревне Никулино

В Раменском округе ввели в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс. Соответствующее разрешение получила компания «КППП Рускон», реализовавшая проект в деревне Никулино.

Запуск площадки открывает дополнительные возможности для увеличения объемов выпуска: предприятие сможет производить до 24 тысяч тонн продукции ежегодно.

Новый комплекс занял территорию порядка 4,6 тысячи квадратных метров и стал частью курса на развитие отечественного сегмента кормов для домашних животных, который ранее во многом зависел от импортных поставок.

Общий объем вложений уже превысил 500 миллионов рублей, при этом работа над проектом продолжается. Сейчас ведется дооснащение производственных линий и развитие сопутствующей инфраструктуры. Внутри объекта предусмотрели ключевые зоны: от приема и хранения сырья до участков фасовки и упаковки, а также складирования готовой продукции, которую планируют отгружать автотранспортом.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что предприятие намерено расширить ассортимент и выйти на выпуск сухих кормов, тем самым усилив направление импортозамещения. Ранее комбинат успешно зарекомендовал себя на рынке за счет широкой линейки консервированной продукции и рационов быстрого приготовления для домашних питомцев.

Отдельное внимание на предприятии уделяют упаковочным решениям. Для продукции используют современные форматы — банки, представляющие собой комбинацию алюминиевой фольги и полимерной пленки, а также мягкую многослойную упаковку.

Такие материалы позволяют применять щадящие и более быстрые методы стерилизации, что помогает сохранить вкусовые качества корма и делает его более привлекательным для потребителей.