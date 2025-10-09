Производство кормов для домашних животных расширят в Бронницах к 2028 году

Производство кормов для домашних животных планируют расширить в Бронницах. Соглашение о намерении реализовать проект подписали в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных заключил договор с предприятием «ПФМ».

В рамках проекта, который реализуют до 2028 года, запланирован запуск новой производственной линии мощностью свыше 17 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций составит 240 миллионов рублей.

В Бронницах будут выпускать премиальные и суперпремиальные корма для собак и кошек с натуральным составом — без искусственных красителей, консервантов и ГМО.

Расширение производства позволит обеспечить качественным питанием животных не только в Подмосковье, но и в других регионах.

Реализация проекта соответствует стратегии области по поддержке предприятий, способствующих импортозамещению.