Производство корма для животных выросло в Подмосковье | 360°

15 мая 2024, 12:07
Производство корма для животных выросло в Подмосковье
Подмосковные компании выпустили 116 тысяч тонн корма для домашних животных в марте. Это на 6,8% больше, чем год назад в этот же месяц.
В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что в регионе производят корма с разными вкусами и добавками. Все они изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно.
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Объемы производства растут. В марте в Московской области выпустили 50% готового корма для кошек, собак и других питомцев от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.
Крупными производителями являются компании «ГросШеф», «Глобал Петфуд», «Рускан» и «Марс».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия начал курировать Вячеслав Духин. О новых назначениях в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Животные
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