Производство конвекторов запустят в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:15 Производство конвекторов запустят в Солнечногорске ООО «Вилма Торг»

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Производство конвекторов построят в Солнечногорске. В проект инвестируют около 720 миллионов рублей, а работу на заводе смогут получить работу 150 человек.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, проект сопровождает Центра содействия строительству. Это позволило сократить процедуры по согласованию до минимума и с первого раза получить разрешение на начало работ.

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В составе комплекса будут три здания. Их общая площадь составит почти 11 тысяч квадратных метров. Застройщиком станет компания «Вилма Торг», которая более 20 лет занимается дистрибуцией ведущих производителей конвекторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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