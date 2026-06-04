Производство контейнеров для взятия и транспортировки крови запустят в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

Высокотехнологичное производство контейнеров для взятия, хранения и транспортировки крови создадут в особой экономической зоне «Дубна» по соглашению на полях Петербургского международного экономического форума . Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Гемолайн» Михаил Юдин. В него инвестируют около 1,1 миллиарда рублей.

Компания «Гемолайн» увеличит долю расходных материалов для медицины на рынке России. Новый проект реализуют к 2028 году. На предприятии создадут 300 рабочих мест. В комплексе будут выпускать 2,5 миллиона наборов контейнеров в год.

«Это важный проект для здравоохранения и для технологического суверенитета нашей страны. Контейнеры для крови ежедневно используются в больницах и лабораториях. Сегодня по этой позиции сохраняется зависимость от импорта, поэтому запуск отечественного производства имеет особое значение», — отметил губернатор.

Площадь нового предприятия составит около шести тысяч квадратных метров. Там наладят полный производственный цикл контейнеров однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Строительство начнется уже этим летом, а на полную мощность завод выйдет к 2030-му.