Производство консервов из осетровых пород рыб запустят в Серебряных Прудах

Серебряные Пруды станут новой туристической точкой на карте Подмосковья. Недавно здесь запустили осетровую ферму. Предприниматель планирует наладить производство консервов и построить беседки для туристов.

Школьники в Серебряных Прудах первыми побывали на экскурсии по ферме. Дети узнали, что осетр — современник динозавров и жил еще до нашей эры.

«Один раз нас водили на пруд. Там сачком вылавливали очень большую рыбу, нам дали погладить. Сегодня нам выловили ее из барьеров и дали потрогать. Еще мы покормили во всех вольерах», — сказал Матвей Козлов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017. Новый владелец восстановил семь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Сейчас осетры водятся уже в 15 водоемах.

«Сейчас в прудах где-то тонн 50 рыбы. Только на садках у нас где-то 27 тысяч штук, где мы сейчас стоим», — добавил генеральный директор объединённого рыбоводства «Gold fish» Исмаил Насибов.

Кормят рыб по расписанию. Рацион состоит из большого количества белка, чтобы царская рыба хорошо росла. В маленьких бассейнах растут малыши до года. Затем их отправляют в открытые водоемы. Специалисты используют современные технологии. Например, принцип замкнутого водоснабжения, когда вода циркулирует по кругу, обновляясь на 5% в сутки. Таким образом удается экономить на электричестве. В планах построить еще один цех для мальков. Там для осетров оборудуют 54 бассейна вместительностью 100 тонн рыбы единовременного содержания.

«Мы видим, насколько интенсивно данное предприятие развивается: очищены пруды, запущен осетр. Предприятие не стоит на месте. В настоящий момент идет реконструкция старых зданий, будет располагаться перерабатывающая история, связанная с рыбой», — уточнил глава муниципального округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В этом году руководство осетровой фермы планирует запустить консервный завод. А в 2026 построить беседки и домики для туристов. В качестве развлечения — рыбалка.