Осень — сезон заготовок. Спрос на консервацию особенно возрастает в холодное время года. В магазинах можно найти разнообразные консервированные овощные закуски — баклажанную и кабачковую икру, лечо, а также фрукты в сиропе, такие как персики и ананасы, варенье и другие виды заготовок. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщили, что производство консервированных овощей и фруктов в Подмосковье выросло на 15%.
С января по сентябрь объем производства составил 177,8 тысячи тонн. В ведомстве уточнили, что Московская область произвела более 15% консервированных овощей и фруктов в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема. За прошлый год было выпущено 210 тысяч тонн.
К основным производителям относятся ООО «Эколес Запад», ООО «ФерЭльГам» и ООО «Империя джемов».
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