Осень — сезон заготовок. Спрос на консервацию особенно возрастает в холодное время года. В магазинах можно найти разнообразные консервированные овощные закуски — баклажанную и кабачковую икру, лечо, а также фрукты в сиропе, такие как персики и ананасы, варенье и другие виды заготовок. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщили, что производство консервированных овощей и фруктов в Подмосковье выросло на 15%.