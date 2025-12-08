Производство консервированных фруктов и овощей запустят в Подольске

Компания «БиФреш» – российский производитель продуктов питания – получила официальное разрешение на возведение нового современного завода в Подольске. Комплекс будет специализироваться на выпуске консервированных овощей и фруктов.

Организация работает с 2008 года и успешно сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями страны. Кроме того, компания является партнером множества перерабатывающих предприятий в Московской, Брянской, Волгоградской и других областях.

Возможность для строительства появилась благодаря государственной программе «Земля за 1 рубль». «БиФреш» получила в аренду участок для реализации важного импортозамещающего проекта.

Мощность нового предприятия составит 4,8 тысячи тонн консервированной продукции в год, что позволит компании не только расширить собственные мощности, но и сократить зависимость от поставок из-за рубежа. Общий объем вложений в проект составляет 350 миллионов рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что запуск производства будет способствовать развитию местной промышленности и обеспечению страны собственной качественной продукцией. Это, в свою очередь, укрепит позиции российских производителей на рынке фруктовых и овощных консервов.