Производство кондитерских изделий и полуфабрикатов построят в Химках в этом году

В Химках построят новое предприятие по выпуску кондитерских изделий и кулинарных полуфабрикатов. После ввода в эксплуатацию площадка сможет производить около 150 тонн продукции в год и обеспечивать ею заведения ресторанного холдинга «Айконфуд».

Производственно-складской комплекс разместят в районе квартала Вашутино. Площадь здания составит примерно 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют производственные цеха, камеры хранения для сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, зоны упаковки, а также складскую часть с разгрузочной рампой и системой герметичной стыковки грузового транспорта.

Предприятие будет выпускать десерты и кулинарные полуфабрикаты для ресторанной сети холдинга.

После запуска на производстве смогут работать до 103 сотрудников в смену. Завершить строительство планируют уже в этом году. Реализацию проекта контролируют специалисты Главгосстройнадзор Московской области.

Застройщиком выступает компания «Идиллия вкуса». Сейчас предприятие выпускает около 12 тонн кондитерских изделий и полуфабрикатов в месяц для ресторанов. Открытие новой площадки позволит централизовать производство и нарастить объемы выпуска.