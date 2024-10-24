Производство коммунального инвентаря в Воскресенске получило субсидию

Глава Воскресенска посетил завод по изготовлению щеточных дисков для коммунальной техники. Предприятие «Трира» уже восемь лет работает в округе и поставляет продукцию в другие регионы России и страны ближнего зарубежья. Недавно производство получило субсидию на закупку оборудования.

Щетки используют для очистки дорожных покрытий от пыли, песка, гравия, а зимой — для уборки снега и наледи.

Продукция пользуется спросом, загруженность производственных линий достигает 100%, поэтому руководство открыло цех металлообработки. Он позволит вовремя ремонтировать технику.

Предприятие также расширяет производственные мощности и ассортимент, увеличивает штат компании и обучает сотрудников работе на современном оборудовании.

Недавно производство получило субсидию на возмещение трат на покупку оборудования из средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства», а также в рамках региональной программы «Предпринимательство Подмосковья».

Сейчас идет прием заявок на компенсацию части затрат на приобретение оборудования в размере до 50%. Предприниматель может изъявить желание на портале РГПУ. Подробную информацию можно узнать на сайте администрации и в управлении инвестиций, промышленности и торговли администрации Воскресенска.

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