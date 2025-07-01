Производство комбикормов в агрохолдинге в Озерах выросло до 30 тысяч тонн в год

«ОСП агро» теперь закрывает собственные потребности, обеспечивая комбикормом три сельскохозяйственных предприятия агрохолдинга. Производство комбикормов достигло показателя 30 тысяч тонн в год.

Комбикормовые заводы агрохолдинга расположены на территориях АО «Предприятие „Емельяновка“» и АО «Агрофирма Сосновка». Отличительной особенностью второго завода является полное оснащение российским оборудованием.

Комбикорма изготавливают по индивидуальным рецептурам для каждой группы крупного рогатого скота. В производстве применяют автоматизированные системы, которые гарантируют непрерывный контроль всех процессов. В качестве сырья предприятия «ОСП агро» выращивают собственные сельскохозяйственные культуры, что позволяет реализовать полный цикл производства и контролировать качество кормов на всех этапах. Такой подход является залогом сбалансированного питания поголовья и высокого качества производимого молока.

Общее поголовье крупного рогатого скота в агрохолдинге составляет 14 тысяч голов, в том числе — 5400 высокоудойных коров.