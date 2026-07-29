Производство комбикормов построят в Егорьевске в этом году

В Егорьевске продолжается реализация крупного инвестиционного проекта. Расширение «Егорьевской птицефабрики» позволит увеличить выпуск продукции, укрепить продовольственную безопасность Подмосковья и создать новые рабочие места.

Предприятие, более 50 лет занимающееся промышленным разведением индейки и производством диетической продукции, модернизирует производственные мощности сразу на двух площадках.

В деревне Михали уже получили разрешение на строительство двух птичников общей площадью около четырех тысяч квадратных метров, а в деревне Никиткино реконструируют действующий комплекс.

Объем инвестиций в развитие птицеводческого направления составит 144 миллиона рублей. После завершения работ предприятие сможет ежегодно выпускать дополнительно 1,26 тысячи тонн продукции. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026–2027 годы.

Еще одним этапом развития станет строительство собственного комбикормового завода. Инвестиции в проект превысят 345 миллионов рублей. Производственная мощность нового предприятия достигнет 20 тысяч тонн комбикорма в год, а его запуск запланирован на четвертый квартал текущего года. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что развитие крупных агропромышленных предприятий способствует укреплению продовольственной безопасности региона и увеличению объемов производства качественной продукции местных производителей.