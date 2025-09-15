Производство колбасы выросло на 13% в Подмосковье за год

За первые семь месяцев 2025 года предприятия Подмосковья выпустили свыше 170 тысяч тонн такой продукции. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

Регион занимает третье место в ЦФО и по России. Лидерами отрасли стали «ОМПК», «Черкизово-Кашира», «Клинский мясокомбинат», «Мираторг», «Царицыно Эталон», «МПЗ Богородский», «Еремино поле» и «Павловская Слобода». Эти компании используют современные технологии и строго следят за качеством продукции.

В ведомстве подчеркнули: мясоперерабатывающая отрасль стабильно развивается и играет важную роль в продовольственной безопасности страны. Так, за 2024 год в Подмосковье произвели почти 268 тысяч тонн колбасных изделий.