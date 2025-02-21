Производство кофе нарастят в Рузе

Компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузы расширит предприятие по производству кофе. Для этого предприятие закупит новое оборудование для увеличения мощностей при поддержке Фонда развития промышленности.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания закупит оборудования для выпуска сублимированного растворимого кофе и цикория. Производство запустят в этом году. Ежегодно на линиях будут выпускать более 450 тонн такой продукции.

«Фонд развития промышленности Московской области выдал льготный займ на сумму свыше 106 миллионов рублей компании „Московская кофейня на паяхъ“ для реализации проекта увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект составит более 148 миллионов рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания работает на рынке уже 27 лет и выпускает более 100 видов продукции. Предприятие имеет собственные плантации в Колумбии и Доминикане.