Производство кирпича расширят в Ступине по программе «Земля за 1 рубль»

Компания «Михневская керамика» построит новый комплекс для выпуска кирпича, покрытого белой или цветной глиной. Для реализации проекта предприятию предоставили земельный участок в Ступине по программе «Земля за 1 рубль».

«Инвестиции в строительство и запуск производства ангобированного кирпича составят 50 миллионов рублей. Компания „Михневская керамика“ построит комплекс площадью три тысячи квадратных метров и создаст 30 рабочих мест для жителей округа», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск завода запланирован на конец 2026 года.

Инвестор работает в Ступине уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. Для расширения производства понадобился новый земельный участок, который предоставили по льготной программе поддержки предпринимателей за один рубль в год. Площадь надела составляет 2,9 гектара.

«Важно отметить, что организация имеет большой опыт работы в области производства кирпича. Продукция компании применялась в строительстве зданий Совета Федерации, Государственной думы и храма Христа Спасителя», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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