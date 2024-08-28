Производство картофеля фри откроют в Шатуре в этом году

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура

Предприятие по производству картофеля фри откроют в деревне Лека. Здесь создадут более 80 рабочих мест.

Компания «Лека-фри» в Шатуре будет производить около семи тонн замороженного картофеля фри в час. Руководство планирует, что предприятие будет работать круглосуточно по трехсменному графику.

На площадке сейчас завершаются строительные работы, оборудование уже тестировали в течение недели. Партнером и соучредителем новой компании стал производитель семенного картофеля «Агрофорвард».

Отметим, что благодаря запуску производства в деревне создадут около 80 рабочих мест. Сейчас начинают принимать электриков, слесарей, механиков и операторов производственных линий. Обучать их готовы в процессе работы.

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