Производство канатных комплексов для игровых площадок запустят в Подмосковье

Компания «Кенгуру.Про», которая производит уличное спортивное оборудование, запускает производство канатных комплексов LIANA, разработанных при участии детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В настоящий момент комплекс проходит процесс сертификации. Предприятие планирует запустить его в производство в начале мая 2025 года. Инвестиции в разработку составили 30 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Базовый комплекс будет включать прочные анодированные алюминиевые столбы, корабельные канаты, выдерживающие до 15 тонн нагрузки, усовершенствованные крепления из силумина, а также сетки, кольца, качели и другое. Такой комплекс можно использовать при температуре от -40 до +50 градусов.

Генеральный директор компании Дмитрий Зайченко отметил, что обычные детские площадки задают чёеткие сценарии: где полазить, с какой горки скатиться, на каких качелях покачаться. Комплекс LIANA, по его словам, стал пространством, где ребенок сам решает, как двигаться и во что играть. Это не проект, придуманный взрослыми по логике, а результат детской фантазии.