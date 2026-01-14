Производство яиц в Подмосковье выросло на 3,7% за год

В 2025 году в Подмосковье произвели 207 миллионов яиц. Это на 7,3 миллиона или на 3,7% больше, чем годом ранее. В пересчете учитывались инкубационные, куриные, перепелиные и цесариные яйца.

Всего в отрасли птицеводства в Подмосковье работают 13 сельскохозяйственных предприятий. Из них восемь специализируются на производстве инкубационного и пищевого яйца.

Стабильный рост обеспечивают крупные инвестпрограммы. Так, в этом году в Кашире построят комплекс по производству куриных яиц «Белянка» мощностью в 525 миллионов штук в год. В него инвестируют шесть миллиардов рублей. На предприятии планируют создать 300 рабочих мест.

Еще один новый завод запустят в Чехове. Там к 2028 году компания «Кая-Трейд» займется переработкой готовой продукции. Мощность предприятия составит 250 тонн вареных яиц в год.

Благодаря продуманной инфраструктуре и современным технологиям отрасль продолжает развиваться, а конкурентоспособность продукции растет в том числе за рубежом