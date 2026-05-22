Производство источников питания откроют в Балашихе в 2026 году

Компания «Мир диодов» приобрела помещение площадью 1200 квадратных метров в промышленном парке «Балашиха». Завершение строительства первой очереди намечено на третий квартал этого года.

Строительная готовность первой очереди, в рамках которой возводится здание площадью 29 500 квадратных метров, превышает 70%. В новом пространстве промпарка компания планирует открыть линию по производству источников питания и светодиодных плат. Помимо производственного цеха, здесь также расположится офис компании, склад продукции, а в перспективе — демонстрационный зал и центр клиентского обслуживания.

Основатель группы компаний «Мир диодов» Сергей Давыдов отметил, что они долго выбирали подходящее помещение и остановились на продукте Parametr. Их привлекла удобная локация: промпарк расположен недалеко от центра Балашихи, рядом удобные развязки и остановки общественного транспорта.

Блоки площадью от 600 квадратных метров уже сейчас доступны в промпарке «Балашиха». Каждый из них имеет отдельный вход, индивидуальную зону погрузки и полностью автономные коммуникации.