Производство инженерного оборудования открыли в Коломне

Предприятие «АДЛ» в поселке Радужный открыло четвертое по счету производство инженерного оборудования. Здесь будут выпускать предохранительные клапаны в рамках программы импортозамещения.

Новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров значительно нарастило производственные мощности. Благодаря этому удалось импортозаместить несколько видов продукции и трудоустроить около 80 человек.

«Новая производственная площадка построена при поддержке правительства Московской области в рамках программы импортозамещения. Земельный участок под строительство был выделен распоряжением губернатора Андрея Воробьева, а региональные и муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации инвестор получил в электронном виде», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.