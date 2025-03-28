Производство инженерного оборудования открыли в Коломне
Предприятие «АДЛ» в поселке Радужный открыло четвертое по счету производство инженерного оборудования. Здесь будут выпускать предохранительные клапаны в рамках программы импортозамещения.
Новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров значительно нарастило производственные мощности. Благодаря этому удалось импортозаместить несколько видов продукции и трудоустроить около 80 человек.
«Новая производственная площадка построена при поддержке правительства Московской области в рамках программы импортозамещения. Земельный участок под строительство был выделен распоряжением губернатора Андрея Воробьева, а региональные и муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации инвестор получил в электронном виде», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Компания «АДЛ» является крупнейшим отечественным производителем инженерного оборудования.
«Наши предохранительные клапаны — это полноценная замена европейским аналогам, которые раньше никто в России не производил. Теперь этот продукт выпускается на новом оборудовании, что делает нас лидерами рынка», — отметил руководитель предприятия Сергей Абашов.
На заводе установили станки с числовым программным управлением и автоматизированными сборочными линиями, а рабочие места оборудовали комфортными верстаками. Технологии увеличили производительность труда на 10-15%.
Компания «АДЛ» сотрудничает с местными учебными заведениями, представляет студентам стажировки и выплачивает целевые стипендии.
В будущем планируется расширить производство и открыть еще один корпус в 2026 году.