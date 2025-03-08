Производство хлеба открыли в Орехово-Зуеве

Почти месяц назад в Орехово-Зуевском округе запустили новое хлебобулочное производство. Здесь выпекают ржаной и пшеничный хлеб, буханки нескольких видов, в том числе низкокалорийного.

Новое предприятие по производству хлеба появилось в Орехово-Зуеве. Сейчас в планах компании выйти на показатель в 40 тонн продукции в месяц.

Кроме того, в округе, в деревне Мала Дубна в год выпускают 35 тонн элитных сортов сыра. Продукцию сыроварни супругов Копыловых сегодня знают по всей стране.