Производство хлеба открыли в Орехово-Зуеве

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Почти месяц назад в Орехово-Зуевском округе запустили новое хлебобулочное производство. Здесь выпекают ржаной и пшеничный хлеб, буханки нескольких видов, в том числе низкокалорийного.

Новое предприятие по производству хлеба появилось в Орехово-Зуеве. Сейчас в планах компании выйти на показатель в 40 тонн продукции в месяц.

Кроме того, в округе, в деревне Мала Дубна в год выпускают 35 тонн элитных сортов сыра. Продукцию сыроварни супругов Копыловых сегодня знают по всей стране.

Здесь производят большой ассортимент сыров, в том числе с душистым перцем, томатом и аджикой. Есть и сладкие варианты: с черной смородиной, клубничным мохито и черникой.

Для изготовления сыров используют молоко высшего сорта от местных сельскохозяйственных производителей. В конкурсе «Лучшие сыры России» супруги не раз занимали первые и вторые места. Сейчас они планируют открыть еще один цех.

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