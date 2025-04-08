Производство грибов вешенок расширили в Новом Снопке в Орехово-Зуеве

Экологичные и богатые белком грибы вешенки выращивают в поселке Новый Снопок в Орехово-Зуеве с 2021 года. Сейчас компания производит до 12 тонн грибов в месяц, она полностью оснащена российским оборудованием.

На предприятии используют современные технологии: компания соблюдает все стандарты качества и безопасности, что делает продукцию особенно привлекательной для потребителей, которые заботятся о своем здоровье и экологии.

В феврале этого года на фабрике открыли новую климатическую камеру для выращивания вешенок, которая позволяет не только растянуть время плодоношения, но и увеличить объем производства на три тонны грибов ежемесячно. Это стало возможным благодаря внедрению инновационных решений в области контроля температуры и влажности.

Компания активно развивает партнерские отношения с местными фермерами и поставщиками, что способствует созданию устойчивой экосистемы производства и поставок. В будущем предприятие планирует построить еще один цех и запустить четыре новые климатические камеры, чтобы увеличить объемы производства и заполнить рынок Московской области вешенкой. Это стратегическое расширение поможет не только удовлетворить растущий спрос, но и укрепить позиции компании на рынке.