Производство готовых блюд нарастили в Подмосковье на 12% за год

Перед тем, как попасть на прилавки, товары тщательно проверяют на соответствие стандартам.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за 11 месяцев 2025 года объем производства готовых блюд увеличился в регионе на 11,9 %, превысив показатель 84 тысячи тонн.

Именно в Подмосковье выпускают 45,5 % объема готовых блюд в Центрального федерального округа и 23,5 % — по России.

Чтобы выпускать качественную и вкусную еду, предприятия постоянно развиваются и совершенствуются. Так, фабрика‑кухня «Мираторг» в Домодедове ранее получила сертификат международного стандарта безопасности пищевой продукции FSSC 22000 версии 6.0.

Согласно итогам внешних аудитов, которые провели партнеры и крупные сети, средний показатель оценки достиг 80 %, что свидетельствует о соответствии требованиям.

На предприятии особое внимание уделяют обучению персонала, разработке собственной системы стандартов и внедрению современных способов обработки продукции.

Региональная программа позволила компаниям Подмосковья сохранить лидерские позиции.