Производство фуа-гра построят в Можайске в 2028 году

В Можайске построят крупый комплекс по выращиванию уток. Разрешение на возведение объекта получило предприятие «ЭКО-Фермер», которое планирует выпускать до 165 тонн продукции ежегодно, включая утиную печень для фуа-гра, товары глубокой переработки и различные субпродукты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что получение разрешительной документации стало важным этапом. Инициативу реализуют в рамках развития фермерской и перерабатывающей инфраструктуры Подмосковья, она ориентирована, прежде всего, на премиальный сегмент рынка и предприятия общественного питания.

Еще в 2025 году на территории будущего комплекса возвели некапитальные модульные конструкции, в том числе 12 птичников. Общий объем инвестиций в создание предприятия оценивается примерно в миллиард рублей.

Проект предусматривает строительство современных производственных корпусов, внедрение автоматизированных систем содержания и кормления птиц, создание комплекса мер биологической безопасности, а также развитие собственной складской и логистической инфраструктуры.

После запуска предприятие должно обеспечить стабильные поставки отечественной утиной печени фуа-гра и другой продукции из мяса утки.

Производственные мощности комплекса позволят ежегодно выращивать до 125 тысяч голов птицы. Реализацию проекта разделят на два этапа. Первый планируют завершить в первом квартале 2027 года — тогда на предприятии начнется выпуск охлажденного и замороженного мяса птицы.

Второй этап намечен на 2028 год и предполагает запуск производства готовой и консервированной продукции из мяса и субпродуктов.

Ожидается, что после выхода комплекса на полную мощность там создадут около 140 рабочих мест. Специалисты потребуются в сферах птицеводства, ветеринарии, переработки продукции и логистики.