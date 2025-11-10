Производство фермерских колбас запустили в Мытищах

Суммарный объем капиталовложений в создание завода превысил полмиллиарда рублей, а для жителей округа уже создали 100 новых рабочих мест.

Производственный комплекс представляет собой три основных здания: цех площадью более 2,6 тысячи квадратных метров, здание для фирменного магазина и котельную.

Помимо этого, для удобства покупателей на территории работают собственная пекарня и уютное кафе, где можно продегустировать и приобрести свежую продукцию.

«Еремино поле», которое ведет свою историю с 2011 года, занимается изготовлением колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов, используя для этого сырье от фермеров Московской области. Объемы производства демонстрируют устойчивый рост: если в 2024 году было выпущено 580 тонн продукции, то на 2025 год запланировано уже 720 тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на успешную реализацию инвестиционного проекта.

Для его воплощения в жизнь предприятию предоставили земельный участок без проведения торгов, а также оказали комплексную поддержку, в том числе выдали субсидию в размере 4,139 миллиона рублей на покупку оборудования, а также поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму 50 миллионов рублей.