Производство электротехники запустят в Павловском Посаде в 2027 году

В Павловском Посаде продолжается строительство производственного комплекса, где будут выпускать отечественную электротехническую продукцию, способную заменить зарубежные аналоги. Инвестиции в реализацию проекта превышают миллиард рублей.

Новый цех площадью более 5,8 тысячи квадратных метров возводит компания «РТК-Электро-М», которая входит в состав группы «Национальная энергетическая компания». На предприятии наладят выпуск токопроводов и шинопроводов, которые применяют на промышленных объектах и энергетических подстанциях. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 35 килограммов продукции в сутки.

Строительные работы стартовали в апреле 2026 года. В настоящее время специалисты Главгосстройнадзора Московской области оценивают готовность объекта примерно в 40%. Ввести производственный корпус в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.

Компания-застройщик занимает уникальную нишу на российском рынке, оставаясь единственным отечественным производителем малогабаритных пофазно-изолированных литых токопроводов и шинопроводов, рассчитанных на напряжение до 35 кВ. По уровню электродинамической и термической стойкости изделия соответствуют зарубежной продукции, а по ряду технических характеристик превосходят иностранные аналоги.