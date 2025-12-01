Производство электротехнических комплектующих построят в Дмитрове в 2027 году
Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» завершила подготовку площадки под строительство в Дмитровском округе. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что в эксплуатацию объект введут в 2027 году.
Генеральный директор «Икс Ред Групп» Булат Каримов напомнил, что предприятие уже работает в статусе резидента особой экономической зоны «Дубна», где размещены офисы IT-команды и ведется разработка программно-аппаратных решений.
«Производственная же деятельность будет развернута на площадке государственного индустриального парка в Дмитровском округе. Общая площадь застройки составит три тысячи квадратных метров. Планируется создать 25 рабочих мест, в том числе и для ветеранов СВО», — пояснил Каримов.
На новой территории предприятие сосредоточится на выпуске комплектующих для электротехнического оборудования, производстве симуляционных систем и разработке программного обеспечения.
Дополнительно в проект включили создание учебного и научно-производственного центров, которые станут базой для подготовки инженерных кадров.
Все первичные работы на площадке уже выполнены. До конца года компания намерена обеспечить подключение к электросетям, установить осветительные системы, построить подъездную дорогу и завершить около 60% проектных работ по будущему объекту.
«Икс Ред Групп» специализируется на создании программного обеспечения и VR-контента, а также на выпуске современных образовательных комплексов.
У компании есть собственные зарегистрированные программные продукты, образовательная лицензия и значительный опыт в подготовке молодых специалистов.
Земельные участки для реализации проектов в Московской области можно подобрать на инвестиционной карте региона.