Производство электротехнических комплектующих построят в Дмитрове в 2027 году

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» завершила подготовку площадки под строительство в Дмитровском округе. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что в эксплуатацию объект введут в 2027 году.

Генеральный директор «Икс Ред Групп» Булат Каримов напомнил, что предприятие уже работает в статусе резидента особой экономической зоны «Дубна», где размещены офисы IT-команды и ведется разработка программно-аппаратных решений.

«Производственная же деятельность будет развернута на площадке государственного индустриального парка в Дмитровском округе. Общая площадь застройки составит три тысячи квадратных метров. Планируется создать 25 рабочих мест, в том числе и для ветеранов СВО», — пояснил Каримов.

На новой территории предприятие сосредоточится на выпуске комплектующих для электротехнического оборудования, производстве симуляционных систем и разработке программного обеспечения.

Дополнительно в проект включили создание учебного и научно-производственного центров, которые станут базой для подготовки инженерных кадров.

Все первичные работы на площадке уже выполнены. До конца года компания намерена обеспечить подключение к электросетям, установить осветительные системы, построить подъездную дорогу и завершить около 60% проектных работ по будущему объекту.

«Икс Ред Групп» специализируется на создании программного обеспечения и VR-контента, а также на выпуске современных образовательных комплексов.

У компании есть собственные зарегистрированные программные продукты, образовательная лицензия и значительный опыт в подготовке молодых специалистов.

