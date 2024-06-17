Производство электрооборудования расширят в Раменском в 2027 году

Завод «МДМ Технология» планирует расширить свое производство в Раменском городском округе Подмосковья. Соответствующее решение принято после получения земельного участка в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Компания намерена построить цех сборки продукции, механической обработки и сварки, цех опытно-производственных работ и испытаний, а также склад на предоставленном участке. Планируется производство электроустановочных изделий, кабельной продукции, пультов управления, металлоконструкций и корпусных изделий.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева подчеркнула, что предполагаемый объем инвестиций в проект составляет более 162 миллионов рублей. При этом реализация проекта создаст порядка 30 рабочих мест для жителей региона.

«Запуск производства запланирован на 2027 год, а выход на полную мощность — на 2028 год», — указала Зиновьева.

«МДМ Технология» специализируется на производстве различного электротехнического оборудования, а также создает системы управления электрооборудованием. Компания входит в группу «Лайтмастер», занимающихся производством и установкой электрооборудования на различных объектах.

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