Производство экологичной посуды построят в Кашире в этом году

В Московской области продолжается реализация экологически ориентированных промышленных проектов. В Кашире строят предприятие по выпуску одноразовой посуды без использования пластика.

Продукция нового завода будет направлена на сегмент общепита и доставки, где спрос на безопасные для окружающей среды альтернативы стабильно растет.

Производственный комплекс займет двухэтажное здание площадью порядка 6,5 тысячи квадратных метров. В проекте предусмотрели как производственные линии, так и административно-бытовые помещения для персонала.

Строительство проводят в границах особой экономической зоны «Кашира», где для инвесторов действуют льготные условия — от налоговых преференций до упрощенных процедур согласования.

Контроль за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. По итогам последней проверки строительная готовность объекта достигла 75%: на площадке продолжается монтаж инженерных систем, прокладка внешних коммуникаций и благоустройство территории.

Завершить строительство планируется во втором квартале текущего года. Реализацией проекта занимается компания «Грейтбилд».