Производство дженериков запустят в Дубне в 2027 году

Компания «Алсигма» запустит производство дженериков — лекарств с содержанием действующих веществ, что и в оригинальных препаратах, в Дубне в 2027 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания создаст научно-производственный комплекс площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции в проект составят 780 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 55 рабочих мест.

В компании отметили, что новое производство позволит наладить выпуск востребованных в России препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками импортных лекарственных средств.

Уточняется, что основная цель проекта — разработка, производство и вывод на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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