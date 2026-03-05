Производство домокомплектов построят в Кашире летом

В Подмосковье продолжается строительство крупного завода по выпуску домокомплектов. Предприятие разместят на территории особой экономической зоны «Кашира».

После ввода в эксплуатацию мощность производства составит до 240 тысяч квадратных метров жилья в год. Это позволит обеспечивать строительные площадки региона готовыми конструкциями и ускорять возведение домов.

Объем инвестиций в проект достигает 2,8 миллиарда рублей. Запуск завода площадью почти 28 тысяч квадратных метров позволить создать для жителей округа 300 рабочих мест.

На предприятии планируют выпускать стеновые панели, а также плиты перекрытий из тяжелого и легкого бетона. Продукция ориентирована на строительство мало- и среднеэтажных зданий, частных домов, а также социальной и инженерной инфраструктуры.

Формат домокомплектов предполагает поставку готовых элементов, которые на строительной площадке собирают в единую конструкцию. Это позволяет значительно сократить сроки монтажа.

Работы контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Степень готовности объекта достигла 75%.

Сейчас на площадке продолжается монтаж производственного корпуса и административно-бытового здания. Специалисты проводят фасадные работы и устанавливают технологическое оборудование. Завершить строительство планируют уже летом.

Особая экономическая зона «Кашира» объединяет шесть резидентов. Их проекты предусматривают создание производственных предприятий, которые в перспективе смогут обеспечить около 1,5 тысячи рабочих мест.