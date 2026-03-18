Производство для космоса и армии показали школьникам во Фрязине

Учебная неделя во Фрязине началась с урока из цикла «Разговоры о важном». Темой обсуждения стала современная российская промышленность.

Встреча прошла при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В школе № 2 перед старшеклассниками выступил первый заместитель главы округа Наталия Князева и Алексей Пашков — заместитель начальника НПК АО «НПП „Исток“ имени Шокина» и директор Передовой инженерной школы РТУ МИРЭА. Наталия Князева раскрыла масштаб промышленного потенциала округа. Сегодня Фрязино — это мощный кластер, ядром которого является Особая экономическая зона «Исток». Она объединяет около 20 инновационных предприятий, лидирующую роль среди которых занимает НПП «Исток» имени Шокина. Основанное в грозовом 1943 году, предприятие и сегодня остается стратегическим объектом мирового уровня.

«Исток» — безусловный флагман. Около 30% всей номенклатуры СВЧ-изделий в России выпускается именно здесь. Это база нашего технологического суверенитета, обеспечивающая безопасность и связь всей страны», — подчеркнула Наталия Князева.

Алексей Пашков рассказал школьникам о том, что скрывается за аббревиатурой «СВЧ». Сверхвысокочастотная электроника — это «нервная система» современных систем радиолокации, космической связи и высокоточного оборудования. Школьники узнали, что фрязинские разработки находят применение в самых разных сферах — от космоса до оборонных комплексов. Главным итогом беседы стала договоренность о серии экскурсий: дети смогут лично увидеть стерильные цеха и лаборатории, где рождаются технологии будущего.