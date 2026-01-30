Производство деталей для складских систем запустят в Орехово-Зуеве в этом году

В Орехово-Зуеве строят новое производство для российского рынка складской логистики. Цех будет принадлежать заводу «Стелкон», который выпускает автоматизированные системы хранения с радиошаттлами и стеллажное оборудование.

Проект поможет увеличить объемы отечественной продукции, сделать бизнес менее зависимым от импорта и укрепить логистические цепочки.

Землю под строительство предприятие получило по льготной региональной программе «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в проект достигает 14 миллионов рублей.

В новом здании площадью около 3,3 тысячи квадратных метров наладят обработку металлических конструкций – один из самых важных этапов в производстве современных складских систем.

Речь идет о сложном технологическом оборудовании, которое ранее в основном завозили из-за рубежа, а теперь замещают российскими аналогами.

За процессом работ наблюдают специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Цех готов уже наполовину.

Сейчас рабочие заняты устройством полов и прокладкой внутренних инженерных сетей. Полностью завершить строительство планируют в четвертом квартале текущего года.