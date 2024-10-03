Производство чая запустят в Химках

Торгово-промышленная палата Московской области по городскому округу Химки приняла гостей из Китая. Представители дружеской делегации предложили запустить производство чайной продукции в округе и впоследствии выйти на всероссийский рынок.

Предложенная инициатива поспособствует укреплению культурных связей между Россией и Китаем.

«Мы стремимся к установлению новых связей и укреплению существующих партнерств с дружественными странами. На сегодняшний день это очень актуально. Данное предложение представляет собой отличную возможность для развития нашего региона», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Делегация из Китая поделилась образцами своего черного, зеленого и красного чая. Предприниматели из Химок пообещали в следующий визит партнеров организовать экскурсию по новому производству.

Также представитель Торгово-промышленной палаты города Ибинь Жу Сяоли предложила обсудить возможный обмен опытом.

«Благодаря обмену знаний между предпринимателями мы сможем продуктивнее развивать взаимовыгодное сотрудничество между нашими регионами», — поделилась Жу Сяоли.

Отметим, что у бизнес-сообществ России и Китая много совместных планов, которые уже находятся в процессе реализации.

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