Производство багажных систем и аксессуаров запустят в Мытищах в 2027 году

Производство багажных систем и аксессуаров запустят в Мытищах. Общий объем инвестиций в проект составит около 950 миллионов рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о реализации проекта подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель группы компаний «Багажные системы».

Инвестор арендовал участок площадью 25,4 тысячи квадратных метров для строительства комплекса. На предприятии создадут около 70 рабочих мест.

«Плановая мощность — 20 тысяч единиц продукции в месяц. Проект планируется реализовать в 2027 году», — уточнила Екатерина Зиновьева.

На предприятии в Мытищих будут выпускать багажные системы, крепления для перевозки лыж, сноубордов и велосипедов, боксы, корзины, а также прочие багажные аксессуары.

Генеральный директор группы компаний Андрей Комиссаров уточнил, что уже построено пять корпусов площадью пять тысяч квадратных метров. В зданиях подключены все необходимые инженерные коммуникации.

Отметим, что продукция компании востребована не только на территории России, но и в странах СНГ.