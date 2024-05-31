Производство автошампуней нарастят в Королеве

Компания «Сож Синтез» нарастит производство шампуней для автомобилей. Это сделают за счет запуска новой производственной линии.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта компания планирует увеличить до 23 миллионов рублей, часть затрат была компенсирована благодаря полученной региональной субсидии для бизнеса по франшизе», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запустить новую производственную линию планируют до конца третьего квартала текущего года. На данный момент производственные мощности площадки позволяют выпускать до 25 наименований продукции.

«Моющие средства для автомобилей по составу отличаются от „стандартной“ бытовой химии. Как правило, в составе присутствуют более сильные вещества, способные убрать с поверхности авто даже серьезные загрязнения», — отметила генеральный директор компании «Сож Синтез» Виктория Белоусова.

Отмечается, что компания планирует наладить в технопарке «Королев» контрактное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».